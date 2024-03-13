الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بجزء من استراتيجيتها

أوكرانيا تنفذ هجمات على 3 مصافى نفط روسية فى ريازان وكستوفو وكيريشى

نفط روسية
نفط روسية

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن أوكرانيا نفذت هجمات على 3 مصافي نفط روسية في ريازان وكستوفو وكيريشي خلال الليل، وذلك نقلًا عن وكالة رويترز.

وأضاف مصدر أوكراني لوكالة رويترز، أن الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية جزء من استراتيجية كييف لتقليل إمكانات موسكو الاقتصادية، لافتًا إلى أن قوات الدفاع الأوكرانية تشن هجومًا على القاعدة الجوية الروسية ومطار في منطقة فورنيج.

وفي وقت سابق نفى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي دخول القوات الأوكرانية مناطق حدودية في مقاطعتي بيلجورود وكورسك.

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