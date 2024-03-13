الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصادر لبنانية: سقوط قتيل ومصابين جراء القصف الإسرائيلى جنوبى مدينة صور

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

أفادت مصادر لبنانية، بسقوط قتيل ومصابين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف سيارة جنوبي مدينة صور، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، تقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن لاستهدافها المدنيين في محيط مدينة بعلبك شرقي لبنان.

غارات إسرائيلية جوية عنيفة على بعلبك شرقى لبنان

وفي وقت سابق أعلن مسئول لبناني، عن مقتل مدني على الأقل وإصابة عدة أشخاص في 4 غارات إسرائيلية استهدفت بعلبك.

وكان أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أحمد سنجاب، في خبر سابق، بأن هناك غارات إسرائيلية جوية عنيفة على بعلبك شرقي لبنان، وأنباء عن وقوع ضحايا ومصابين.

الخارجية اللبنانية القصف الإسرائيلى إسرائيل مدينة صور لبنان

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