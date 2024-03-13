القاهرة الإخبارية: ارتقاء 6 شهداء إثر استهداف طائرات الاحتلال منزل عائلة عوض وسط غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بارتقاء 6 شهداء وعدد من المصابين باستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة عوض بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 159 يومًا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 31112 مواطنًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 72760 آخرين، في حصيلة غير نهائية.