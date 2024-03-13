بـ13 إصابة مباشرة.. "حزب الله" يعلن عن عملياته عند الحدود مع فلسطين

أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ عددً من العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقد أكد حزب الله، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن تلك العمليات يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا للمقاومته الفلسطينية، والتي جاءت كالآتي:-

العمليات في القطاع الشرقي

1- الساعة 7:00 قصف مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخيّة والمدفعيّة في يؤاف ومرابض والمدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من 100 صاروخ كاتيوشا.

2- الساعة 17:55 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 18:05 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

العمليات في القطاع الغربي

1- الساعة 10:15 استهداف موقع الراهب بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 12:45 استهداف نقطة الجرداح بصواريخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة.

3- الساعة 14:00 استهداف الأجهزة التجسّسيّة في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

4- الساعة 14:25 استهداف الأجهزة التجسّسيّة في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

5- الساعة 16:00 استهداف موقع جل العلام وانتشار لجنود العدو الإسرائيلي خلفه بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.

6- الساعة 16:00 استهداف موقع حدب يارين بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.

7- الساعة 16:00 استهداف موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.

8- الساعة 16:15 التصدّي لمسيّرة إسرائيلية في أجواء المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة ممّا أجبرها على التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلة.

9- الساعة 16:45 استهداف ثكنة زرعيت بصواريخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة.

10- الساعة 17:00 استهداف ثكنة بيرانيت بالأسلحة الصاروخيّة وإصابتها إصابة مباشرة.