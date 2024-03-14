دراما رمضان 2024.. مصطفى عمار: الشركة المتحدة تفتح الباب للشباب دائما

علق الكاتب الصحفي مصطفى عمار، على مشاركة نجوم شابة في الدراما المصرية خلال الفترة الأخيرة وفي موسم دراما رمضان 2024، مؤكدًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تفتح دائمًا الباب للشباب وليس الممثلين فقط.

وأضاف "عمار"، في مداخلة ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي عمرو خليل: "بيتر ميمي عندما دخل عالم الدراما كان لا يزال شابًا وحقق نجاحًا سينمائيًا، وأصبح واحد من أهم صناع الدراما في العالم العربي".

وتابع الكاتب الصحفي، أن مسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش يقوم على الشباب، وأحدث ردود فعل كبيرة جدًا في أول 3 أيام عرض وجذب قطاع كبير جًدا من الشباب.

ولفت إلى أن منصة watch it يعتمد كل إنتاجها على الشباب في المقام الأول، وهو ما تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال فترة وجودها في صناعة الأعمال الدرامية، إذ تعمل على منح الشباب الثقة وتفريخ كوادر ليبقى الفن المصري على الساحة العربية والإقليمية لأنه إحدى أهم أذرع القوى الإعلامية لجمهورية مصر العربية.