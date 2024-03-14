الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دراما رمضان 2024.. مصطفى عمار: الشركة المتحدة تفتح الباب للشباب دائما

دراما المتحدة 2024
دراما المتحدة 2024

علق الكاتب الصحفي مصطفى عمار، على مشاركة نجوم شابة في الدراما المصرية خلال الفترة الأخيرة وفي موسم دراما رمضان 2024، مؤكدًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تفتح دائمًا الباب للشباب وليس الممثلين فقط.

وأضاف "عمار"، في مداخلة ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي عمرو خليل: "بيتر ميمي عندما دخل عالم الدراما كان لا يزال شابًا وحقق نجاحًا سينمائيًا، وأصبح واحد من أهم صناع الدراما في العالم العربي".

وتابع الكاتب الصحفي، أن مسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش يقوم على الشباب، وأحدث ردود فعل كبيرة جدًا في أول 3 أيام عرض وجذب قطاع كبير جًدا من الشباب.

ولفت إلى أن منصة watch it يعتمد كل إنتاجها على الشباب في المقام الأول، وهو ما تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال فترة وجودها في صناعة الأعمال الدرامية، إذ تعمل على منح الشباب الثقة وتفريخ كوادر ليبقى الفن المصري على الساحة العربية والإقليمية لأنه إحدى أهم أذرع القوى الإعلامية لجمهورية مصر العربية.

مواد متعلقة

هل يمر الاقتصاد الصينى بحالة من الضعف؟.. ضياء حلمى يجيب (فيديو)

عبدالله السناوى: ما كُتب علىّ أفضل مما كنت أتمنى

يوسف زيدان يكشف كواليس فوز روايته "عزازيل" بجائزة البوكر (فيديو)

يوسف زيدان: الجماعات المتطرفة لا تملك أى شىء أخطر من الموت (فيديو)

يوسف زيدان يكشف سر حيازته لـ"مسدس" منذ عام 2000 (فيديو)

أحمد الطاهرى: حسين فوزى رسم صورة بديعة لصناع الحضارة فى "سندباد مصرى"

يوسف زيدان يكشف لـ"ع المسرح" عن خلافاته مع الفيلسوف الراحل عاطف العراقى

يوسف زيدان: "حياتى مسرحية كبيرة.. ودورى فيها لا يروقنى" (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. شهيدان و60 مصابا جراء استهداف الاحتلال منتظرى المساعدات فى "دوار الكويت" بغزة

عاجل.. فصائل عراقية تهاجم قاعدة بلماخيم الجوية الإسرائيلية بالطائرات المسيرة

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

مجلس النواب الأمريكى يقرّ مشروع قانون حظر تيك توك

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. حلقة ملحمية بها أسرار وخبايا عن الدعوة النزارية

بشائر رأس الحكمة.. الحكومة: عودة تحويلات المصريين بالخارج عن طريق الجهاز المصرفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل