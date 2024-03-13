الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تحاول تنظيم هجمات إلكترونية على نظام التصويت الإلكترونى بروسيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الولايات المتحدة تحاول تنظيم هجمات إلكترونية على نظام التصويت الإلكتروني في روسيا.

وأكدت في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدد مهام مباشرة للمنظمات الأمريكية غير الحكومية من أجل انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات الروسية.

وعلى صعيد آخر أكدت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة توغل أوكرانية كانت تستهدف منطقتي بيلجورد وكورسك.