7 شهداء فى قصف إسرائيلى على منزل لعائلة العطار وسط غزة

أفادت فضائية "الغد"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بارتقاء 7 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة العطار في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، مدينة نابلس ومخيمي العين وعسكر القديم.

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة، خرجت من حاجز عورتا، واقتحمت الجهة الشرقية من المدينة، وتوجهت إلى الجبل الشمالي ومن ثم إلى مخيم العين بالمدينة، كما اقتحمت حي الحيطان بالبلدة القديمة، حيث اندلعت مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال النار وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء وشوارع في المدينة، في وقت دفعت قوات الاحتلال فيه بتعزيزات عسكرية أخرى من جهة جاحز دير شرب غرب المدينة.

ولفتت إلى أن قوة أخرى ترافقها جرافة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر القديم شرق المدينة، وإلى اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والصوتي.