الاحتلال يقر بمسؤوليته عن مقتل أحد عناصر "حماس" في لبنان

أقرَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بمسؤوليته عن مقتل "هادي علي مصطفى" أحد عناصر "حماس" باستهداف سيارته جنوبي مدينة صور اللبنانية.

وقال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف سيارة جنوبي صور اللبنانية، بينهم مسؤول بحركة "حماس" جراء تلك الغارة.

وأكد، أن الحادث وقع على مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين المتواجد قريبًا من مدينة صور، لافتًا إلى أنها العملية الأقرب لمدينة صور منذ بدء التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية، فيما جاءت تلك الحادثة قريبة من عمليات استهداف الصواريخ التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين أو أكثر حينما استهدف سيارة بالقرب من دائرة الناقورة التي تعرف بأنها المقر الرئيسي لمقر قيادة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، ما يعني أن دائرة الاستهداف الإسرائيلي وصلت لنقاط لم تصلها من قبل سواء بالقرب من "اليونيفيل" أو مدينة صور محيط مخيم الرشيدية.

وأوضح، أن الغارة أسفرت عن استشهاد قيادي بحركة "حماس" بلبنان، وإصابة آخر يحمل الجنسية السورية كان يقود دراجة نارية بالقرب من السيارة، ما أدى إلى تدمير دراجته النارية كما أدى إلى إصابة 2 من المواطنين.