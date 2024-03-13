الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

الجثث تفحمت.. تفاصيل غارة إسرائيلية استهدفت مسئولًا بحماس فى جنوب لبنان

جثث
جثث

كشف أحمد سنجاب مراسل "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل عن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة جنوبي مدينة صور اللبنانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف سيارة جنوبي صور اللبنانية.

وتابع: "هناك معلومات أولية عن مقتل مسئول بحركة حماس في لبنان جراء تلك الغارة".

وواصل: "هذا الحادث وقع على مسافة قريبة من مدينة صور ومخيم الراشدية، وجار التحقيقات اللازمة للتحقق من تفاصيل الأشخاص التي تم استهدافها، حيث راح ضحية تلك الغارة فردين".

واستطرد: "الجثة خرجت متفحمة، وجار البحث عن حقيقة الشخصية المستهدفة من ذلك الحادث".

لبنان جنوب لبنان غارة اسرائيلية مدينة صور اللبنانية مسئول بحركة حماس

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