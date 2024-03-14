الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"أكسيوس": توجه لدى إدارة بايدن لفرض عقوبات على بؤر استيطانية بالضفة الغربية

بايدن
بايدن

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن 3 مسئولين بأن الإدارة الأمريكية تتجه لفرض عقوبات على موقعين استيطانيين في الضفة الغربية تم استخدامهما كقاعدة لهجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.

المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات أمريكية على مواقع استيطانية بأكملها

فيما أكد الموقع أن هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها فرض عقوبات أمريكية على مواقع استيطانية بأكملها وليس فقط ضد الأفراد، وأن ذلك يهدف إلى إرسال رسالة مفادها بأن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تستهدف الكيانات التي تشارك في تقديم الدعم اللوجيستي والمالي للهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين.

الادارة الامريكية الضفة الغربية فلسطين هجمات المستوطينين الإسرائيلين فرض عقوبات أمريكية على مواقع استيطانية

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