البيت الأبيض: تصريحات الساسة الإسرائيليين عن إعادة استيطان غزة متهورة وتحريضية

وصف البيت الأبيض، اليوم الإثنين، التصريحات التي أدلى بها بعض الساسة الإسرائيليين عن إعادة استيطان غزة بأنها متهورة وتحريضية.

وسبق، وأدانت فرنسا، مساء اليوم الإثنين، عقد مؤتمر في القدس المحتلة أمس، للترويج لإقامة مستعمرات في قطاع غزة وتهجير سكانه، بمشاركة وزراء في الحكومة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنها تتوقع إدانة واضحة لهذه المواقف من السلطات الإسرائيلية.



وأكدت الخارجية الفرنسية في هذا الصدد أن محكمة العدل الدولية أعلنت مؤخرا أن إسرائيل ملزمة باتخاذ جميع التدابير، لمنع هذا النوع من التصريحات والمعاقبة عليها.

وشددت فرنسا على أنه ليس من حق الحكومة الإسرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون على أرضهم، مضيفة أن "مستقبل قطاع غزة وسكانه يكمن في دولة فلسطينية موحدة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل".

