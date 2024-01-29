ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة لـ26637 شهيدًا و8 آلاف تحت الأنقاض

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 26637 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال.

وأوضحت المصادر، ذاتها، أن عدد المصابين ارتفع جراء العدوان المتواصل إلى نحو 65387 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

الرئيس السيسى وملك الأردن يحذّران من خطورة استمرار التصعيد العسكرى فى قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم، أجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا بالملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، تناول خلاله الأوضاع المتوترة في المنطقة، خاصة في قطاع غزة.

وجدد الرئيس السيسي إدانة مصر الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا، مشيرًا إلى دعم مصر الكامل الأردن الشقيق، وحرصها على أمنه واستقراره، وهو ما ثمنه الملك عبدالله الثاني، في ضوء علاقات الأخوة التاريخية بين الدولتين والشعبين.



كما تباحث الزعيمان حول الجهود الجارية لتهدئة الأوضاع بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع، محذرَيْن من خطورة استمرار التصعيد العسكري، بما يعرض الأمن الإقليمي لتهديدات متنامية، مؤكدَيْن أن إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية هو الضامن لاستعادة الأمن والسلام الإقليميين.