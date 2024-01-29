الصحة الفلسطينية: رصدنا 700 ألف إصابة بالأمراض المعدية بين النازحين في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، مساء اليوم الإثنين، رصدنا إصابة أكثر من 700 ألف شخص بالأمراض المعدية والجلدية ونزلات البرد والإسهال والتهاب الكبد الوبائي بين النازحين في قطاع غزة.

وأضاف القدرة في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الاكتظاظ وانعدام المأوى المناسب وعدم توفر الأطعمة والمشروبات الكافية والملائمة والرعاية الطبية المطلوبة يزيد الكارثة الصحية والإنسانية للنازحين.

أوضاع مأساوية داخل مستشفى الأمل فى خان يونس

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الإثنين، أن الأوضاع مأساوية داخل مستشفى الأمل في خان يونس.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن المستشفى تعامل مع ثلاثة شهداء وأربع إصابات، جميعهم من النازحين، اثنان من الشهداء ارتقيا خلال محاولتهما إخلاء الشهيدة التي ما زالت حتى اللحظة ملقاة على الأرض على بعد أمتار من المستشفى.

وسبق أن أعلنت بلدية غزة عدم قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بسبب انقطاع الوقود وتدمير معظم الآليات.

وأضافت بلدية غزة، في بيان لها، أن مدينة غزة تعاني من كارثة صحية وبيئية بسبب شح المياه وتراكم النفايات وتسرب الصرف الصحي.

وحذرت بلدية غزة من فيضان بركة الشيخ رضوان، اليوم، وإغراق منازل مئات المواطنين بسبب استمرار تساقط الأمطار وعدم توافر الوقود.

وفي السياق، قالت "منظمة أطباء بلا حدود" إن النظام الصحي في قطاع غزة كامله خارج الخدمة الآن، وإنه عمليًا لم يعد هناك نظام صحي بعد أن أصبحت معظم الخدمات في مستشفى ناصر معطلةً.

وأعربت المنظمة، في بيان اليوم السبت، عن أسفها، لأن القدرة الجراحيّة لمستشفى ناصر، أكبر مرفق صحي في خان يونس بجنوب غزة، أصبحت "شبه معدومة"، مشيرة إلى أنه ما بين 300- 500 مصاب بجروح خطرة لم يتسنّ إجلاؤهم بسبب الخطر ونقص سيارات الإسعاف.