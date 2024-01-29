الاحتلال الإسرائيلى يحاصر طفلة 7 سنوات داخل سيارة بعدما قتل أسرتها بغزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الإثنين، عن تواجد طفلة عمرها 7 سنوات، محاصرة بالدبابات الصهيونية في مدينة غزة داخل سيارة عائلتها التي قصفها الاحتلال قبل نحو ثلاث ساعات، فاستشهد والدها وأشقاؤها الأربعة.

وتابع الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له مساء اليوم: "لا تزال طواقمنا تتواصل مع الطفلة لتهدئتها، لاسيما أنه تم قصف العائلة خلال اتصالهم بخدمة الإسعاف والطوارئ لطلب النجدة".

وأوضح أن سيارات الإسعاف ما زالت عاجزة عن الوصول إلى المكان الذي يعتبره الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة، ويستهدف كل من يحاول التحرك في المنطقة.

بلدية غزة تعلن عدم قدرتها على تقديم الخدمات وتحذر من فيضان

سبق أن أعلنت بلدية غزة عدم قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بسبب انقطاع الوقود وتدمير معظم الآليات.

وأضافت بلدية غزة، في بيان لها، أن مدينة غزة تعاني من كارثة صحية وبيئية بسبب شح المياه وتراكم النفايات وتسرب الصرف الصحي.

وحذرت بلدية غزة من فيضان بركة الشيخ رضوان، اليوم، وإغراق منازل مئات المواطنين بسبب استمرار تساقط الأمطار وعدم توافر الوقود.