اللواء محمد الغبارى: الصهيونية تستغل غزة لتحقيق مخططاتها رغمًا عن أمريكا (فيديو)

كشف اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، عن الأهداف والمخططات الصهيونية في المنطقة، والدور الذي تلعبه بعض الجهات والدول لدعمها.

وأشار “الغباري” في حواره خلال حلقة برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى أن ما يحدث في غزة هو تنفيذ للفكر الصهيوني، الذي يهدف إلى بناء الدولة الكبيرة من النيل إلى الفرات، وأن هناك اتحادًا يضم نحو ألفين جمعية يمول هذا الفكر، ويمارس ضغوطا على السياسة الأمريكية، حيث يمتلك نفوذا في الكونجرس والبيت الأبيض.

وتحدث الغباري، عن التيار الديني المتطرف في إسرائيل، الذي يتمتع بشعبية وقوة، ويسعى لتحقيق أهداف الصهيونية، وهو بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى، كما ذكر زيارة الرئيس السادات للكنيست في إسرائيل، والتي أدت إلى اندلاع مظاهرات في تل أبيب ضد التجنيد والحرب، وأن إسرائيل اتخذت بعدها ثلاثة قرارات هامة، وهى تقسيم العرب، وتقوية الجيش الإسرائيلي، والحرب بالوكالة على الدول العربية.