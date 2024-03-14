مسلسل محارب الحلقة 4.. أحمد زاهر لـ سن الرداد: "قول إن انت مش راجل"

يعرض اليوم الحلقة 4 والجديدة من مسلسل محارب في تمام الساعة 9 مساءً، الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان الكريم.

مسلسل محارب الحلقة 4

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي وهو ضمن مسلسلات 30 حلقة من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد وماجد المصري، نرمين الفقي وأحمد زاهر.

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تفاصيل أحداث مسلسل محارب الحلقة 4

تصاعدت الأحداث خلال الحلقات السابقة من مسلسل محارب حيث تشتعل الأحداث ين أحمد زاهر "المحامي حسام" وحسن الرداد "محارب"، فيما يواصل حسام بتهديد متواصل لمحارب.

وتم نقل “محارب” إلى المستشفى تابع للسجن عدما حرض أحمد زاهر النمرود على محارب ليضربه داخل السجن، مما ترتب إصابات بالغة في محارب نقل الى المستشفى على اثرها.

وجاء أحمد زاهر “حسام” إلى محارب في المستشفى كي يتنازل عن المحضر وكاد محارب التنازل بالفعل إلا أنه توقف في آخر لحظة بعدما ابتزه حسام وقال: “قول إن انت مش راجل قبل ما تتنازل، وانت كدا كدا هتتنازل”.

قصة مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب على قناة سي بي سي، وهو مكون من 30 حلقة، ويدور في إطار درامي اجتماعي، وتدور أحداثه حول عزيز الذي يجسد دوره حسن الرداد، الذي اتهم ظلمًا في قضية مخدرات بسبب إصراره على الحصول على حق والدته التي قُتلت دهسًا على يد ابن أحد كبار رجال الأعمال.

ويسعى محارب للثأر لمقتل والدته "عفاف شعيب" بينما يحاول ماجد المصري بقوة من أجل إخراج ابنه من السجن، وتشتعل الأحداث بينهم في الحلقات الجديدة.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد ومعه عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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