مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. أتباع "حسن الصباح" فى تزايد ومصير أسود ينتظر عكا

مسلسلات رمضان 2024..

أحداث مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 4، ستشهد اتساع نفوذ حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين وتزايد أعداد تابعيه لما يظهره من كرامات، آخرها إنقاذ السفينة التى كانت تقله هو آخرون من مصر إلى عكا، بعدما نجح فى تهدئة العاصفة بعد ترديد كلمات بلغة غير عربية، ليستقر حال البحر وتنتهى العاصفة فى غمضة عين.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4

يحمل الصباح وهو فى طريقه إلى عكا، حلم تكوين جماعة يستخدمها في تحقيق أهدافه السياسية، وهو ما بدأ مع وجوده على المركب التي غادر على متنها القاهرة متجها إلى المغرب، لكن.يبدو أن عكا ينتظرها مصير مظلم، فالصباح استطاع بانقاذه المركب زيادة أتباعه، لكن ايأتى الغراب بالخراب فى القادم بعكا؟.

مسلسل الحشاشين الحلقة 4

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 5

يعرض مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة، ويتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين إعادة فى تمام الساعة 11 مساءً، 4:15 مساءً، و1:45 صباحًا.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الخامسة

وحول قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الخامسة، فتمتلك قناة dmc وdmc drama، ومنصة watch it، الحق الحصرى فى بث حلقات مسلسل الحشاش ين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح.

مسلسل الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل الحشاشين

توثق حلقات مسلسل الحشاشين أحداث تاريخية تعود إلى القرن الـ11 وتحديدًا عام 1105 م، حيث تدور أحداثه حول رحلة صعود حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، أحد أخطر الحركات المنتمية للمذهب الشيعي، واستخدم أفكار مغلوطة لجذب أتباعه وإقناعهم أتباعه بتبرير جرائمهم.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل الحشاشين

يجمع مسلسل الحشاشين طاقم عمل كبير من ألمع نجوم الفن أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.