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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "الحشاشين" الحلقة 4.. "إيمان بحسن الصباح" جملة لخصت عقيدة تنظيمات الإسلام السياسي

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين، بحلم يراود حسن الصباح، يري أنه يحاول قتل نفسه، قبل أن يقول له شبيهه: “أنا وصلت هنا بإيماني”، بينما حسن الصباح يغرز الخنجر في جسده مرددا: “هو إيمان واحد بس، إيمان بحسن الصباح”.

مسلسل "الحشاشين" الحلقة 4.. "إيمان بحسن الصباح" جملة لخصت عقيدة تنظيمات الإسلام السياسي

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الرابعة.

إيمان واحد بحسن الصباح.. جملة تلخص عقيدة تنظيمات الإسلام السياسي

وتلخص جملة حسن الصباح، عقيدة الحركات والفرق السرية التي اتخذت من الإسلام شعارا لها، زاعمة أنها تعمل من أجل رفعة الدين وإعلاء كلمته ونشرها، بدءا من شيعة الإمام علي الذين أنشقوا عن صف الخلافة الراشدة بعد سنوات قليلة من وفاة الرسول.

مرورا بالخوارج الذين تمردوا علي الإمام علي نفسه، وكل الفرق التي انشقت وبدأت في تكفير بعضها البعض، بل وصلت إلى حد تكفير الجميع، وقد رأت كل منها أنها الفرقة الوحيدة الناجية، من باطنية وإسماعيلية، الظاهرية، المرجئة، الماتريدية، النزارية، والإثني عشرية وغيرها العشرات من الفرق.

وظلت فكرة تلك الفرق قائمة حتى عصرنا الحالي، والتي اشتهرت بفرق الإسلام السياسي التي تتخذ من الدين شعارا لها، بينما في حقيقتها تعمل من أجل أغراضها الدنيوية سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وهو ما فضحته ثورة 30 يونيو 2013 بخروج المصريين علي حكم جماعة الإخوان الإرهابية والتي حاولت طمس الهوية المصرية خلال عام حكمها.  

حلم حسن الصباح و حلم حسن البنا

تستهل الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين، والمعنونة بـ “سر بيت السلطنة”، بحلم حسن الصباح وهو يسير في طريق مفروش بالهياكل العظمية والجثث، والجماجم، يصعد حسن السلم المليئ بالجثث ليقابل سيدة تقول له: “لو خيروك إنك تقتل حسن عشان تعيش، أقتل حسن”، ويستمر حسن الصباح في صعوده لبيت سر السلطنة ليقتل حسن، قائلا: “هو إيمان واحد بس، إيمان بحسن الصباح”. 

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يتشابه موقف حسن الصباح في حركته السرية التي أسسها ــ الحشاشين ــ ليصل لأغراض حكم سياسية، متخذا شعارات الدين ونشر الحق والمساواة ألخ هذه الشعارات التي ترفعها وترددها تنظيمات الإسلام السياسي وعلي رأسها جماعة الإخوان الإرهابية. فعبر تاريخ هذه الجماعة الدموي الممتد منذ العام 1928 وهو العام الذي أسس فيه حسن البنا الجماعة، وحتي وصولهم إلي حكم مصر في العام 2012 وتاريخهم مليئ بالجثث والاغتيالات والدم والنار، فلا فارق بين حسن الصباح وحسن البنا.

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