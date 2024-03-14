طَرَد زعيم الحشاشين من مصر.. مَن هو بدر الدين الجمالى "أمير الجيوش"؟

طرد بدرالدين الجمالي ولقبه أمير الجيوش، حسن الصباح، زعيم طائفة الحشاشين من مصر، خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، في موسم مسلسلات رمضان 2024، ولكن ما سر شموخ وقوة "بدرالدين الجمالي" وكيف عمّر مدينة القاهرة؟

مَن هو بدر الدين الجمالي "أمير الجيوش" وكافل قضاة المسلمين؟

وبالعودة إلى صفحات التاريخ المصري، نجد أن الوزير بدرالدين الجمالي، من أ برز الشخصيات السياسية التي عرفها التاريخ، في القرن الحادي عشر الميلادي

ووفقًا لكتاب تاريخ مصر الحديث: من الفتح الإسلامي إلى الآن" للمؤلف المَوسوعي "جرجي زيدان"، فإن المستنصر بالله، حاكم مصر في ذلك الوقت لجأ إلى بدر الجمالي حاكم سوريا، فكتب إليه سرًّا أن يأتي بجيشه إلى مصر؛ ليوليه عليها، فقبل الجمالي مشترطًا أن يستبدل جنود مصر بمن يختارهم من أهل الشام... فقويت شوكته، وعظم أمره، وقلده المستنصر وزارة السيف والقلم.

فصار القضاة والدعاة وسائر أرباب الدولة تحت يده، وأطلق عليه الكثير من الألقاب وقتها مثل: "أمير الجيوش كافل قضاة المسلمين، وهادي دعاة المؤمنين"، لأنه تتبع المفسدين فلم يبقَ منهم أحد حتى قتله، وقتل من أماثل المصريين وقضاتهم ووزرائهم جماعة.

قتل الفاسدين جماعة.. ماذا فعل بدر الدين الجمالي في مصر؟

قتل الفاسدين جماعة.. ماذا فعل بدر الدين الجمالي في مصر؟

وحسبما كتب المؤرخ جرجي زيدان، في كتابه المذكور، فإن: بدر الدين الجمالي خرج إلى الوجه البحري فأسرف في قتل من هناك من لواته، واستصفى أموالهم، وأزاح المفسدين، وأفناهم بأنواع القتل، وصار إلى البر الشرقي فقتل منهم كثيرًا، ونزل إلى الإسكندرية، وقد ثار بها جماعة مع ابنه الأوحد فحاصرها أيامًا من محرم سنة ٤٧٧ﻫ إلى أن أخذها عنوة، وقتل جماعة ممن كان بها.

ثم عمّر بدرالدين الجمالي جامع العطارين من مال المصادرات، وفرغ من بنائه في ربيع الأول سنة ٤٧٩ﻫ ثم سار إلى الصعيد فحارب جهينة والثعالبة، وأفنى أكثرهم بالقتل، وغنم من الأموال ما لا يعرف قدره كثرة، فصلح حال الإقليم بعد فساده.

إصلاحات أمير الجيوش بدر الدين الجمالي في القاهرة والمدن الكبرى

سعى الوزير بدر الدين الجمالي، في إسعاد المصريين؛ لينسيهم ما قاسوه خلال المجاعة التي حلت بالبلاد والتي عُرفت بـ "الشدة المستنصرية"، فعكف الجمالي على تنشيط الزراعة، وأباح الأراضي للمزارعين ثلاث سنين حتى ترفهت حال الفلاحين واغتنوا، وسهل سبل التجارة، فتقاطر التجار إلى مصر؛ لكثرة عدله بعد نزوحهم منها في أيام الشدة.

كما يشير الكاتب إلى أن بدرالدين الجمالي، أمر بإنشاء البنايات العظيمة في القاهرة وغيرها من المدن الكبيرة، وشيد الجوامع في الإسكندرية والقاهرة وجزيرة الروضة.

وأضاف الكاتب: وعادت سطوة الخليفة السياسية والدينية إلى الديار المصرية وغيرها، وعادت مكة إلى مبايعة المستنصر بعد أن قضت خمس سنوات تخطب للخليفة القائم بأمر الله العباسي في بغداد.

أبطال مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

ترميم سور القاهرة

وفيي مصر لم يعد أمام بدر الجمالي من يخالف أمره، ويقف في سبيل إرادته في إصلاح البلاد، وهم الجمالي في ترميم سور القاهرة، بعدما قد تهدم بعضه فشرع في ترميمه وتقويته، كما زاد فيه الزيادات التي بين بابي زويلة وباب زويلة الكبير وبين باب الفتوح الذي عند حارة بهاء الدين وباب الفتوح الآن.

وازداد الخير مع عمله على إصلاح ما قد أفسده الولاه المفسدين قبله، ففي سنة ٤٨٣ﻫ أحصى أمير الجيوش، بدر الدين الجمالي، الأراضي المصرية ومقدار خراجها، فرأى أن الخراج الذي كان يستخرج منها قبله لم يتجاوز مليونين وثمانمائة دينارًا، أما في أيامه فتجاوز ثلاثة ملايين ومائة ألف دينار؛ لاعتنائه الخصوصي بالزراعة، وتنشيط التجارة، وكانتا رائجتين في أيامه.

وتوفي بدر الدين الجمالي، في القاهرة وسنه ثمانون سنة بعد أن حكم في مصر عشرين سنة حكمًا مطلقًا، وكان الجميع يحترمونه، وفي يده أزمة الأحكام يديرها بحكمة ودراية وثبات، فتكاثرت ثروة البلاد وخصبها إلى حد لم تبلغه قبلًا.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

أبطال مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

يشمل مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم والنجمات في رمضان 2024، وهم: كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

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