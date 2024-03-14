مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 4 لـ كريم عبدالعزيز

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 4، تزايد البحث عنها على محرك البحث "جوجل"، مع تصاعد أحداث مسلسل الحشاشين فى الحلقة السابقة، وانطلاق حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين فى رحلة جديدة إلى عكا بعد طرده من مصر على يد الوزير بدر الدين الجمالى.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل كريم عبدالعزيز الحلقة 4

ويذاع مسلسل الحشاشين الحلقة 4 فى مواعيد متنوعة على مدار اليوم، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ثم إعادة العرض فى 3 مواعيد، الأول الساعة 11 مساءً من نفس اليوم، و1:45 صباحًا و4:15 مساءً من اليوم التالى، كما يمكنك مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4 وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 3 فى أى وقت عبر منصة wath it مقابل اشتراك رمزى طوال شهر رمضان المبارك ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة التى تتيح عرضها المنصة.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 4

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 4

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3

تتابعت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الثالثة على نحو غير متوقع، بداية من نجاح محاولات حسن الصباح فى مقابلة الخليفة المستنصر بالله الفاطمى وطلب معرفة الخليفة القادم من يكون من أبنائه، ثم إعلان وفاة الخليفة المستنصر، وتصعيد نجله الأصغر المستعلى بالله خلفًا لوالده على عكس رغبة السلطان الراحل فى أن يخلفه نجله الأكبر الأمير نزار، ومرورًا بقيام الوزير بدر الدين الجمالى بطرد حسن الصباح من مصر لرفضه مبايعة الأمير المستعلى بالله.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الرابعة

أما عن قنوات عرض مسلسل الحشاشين، فتمتلك قناة dmc وdmc drama، الحق الحصرى فى عرض حلقات مسلسل الحشاشين وفق خريطة زمنية من بين مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة التى تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بالتزامن مع عرض مسلسل الحشاشين أيضًا على منصة watch it.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 4

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل الحشاشين

ينقل مسلسل الحشاشين المشاهدين إلى القرن الـ11 وتحديدًا عام 1105 م، حيث تدور أحداثه حول رحلة صعود حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، إحدى أخطر الحركات المنتمية للمذهب الشيعي، واستخدام أفكار مغلوطة لجذب أتباعه وإقناع أتباعه بتبرير جرائمهم.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 4

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.