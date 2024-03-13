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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مسلسلات رمضان 2024

الخوارزمى يتحدى السلطان أرسلان فى الحلقة 2 من مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة الثانية.. شهدت مواجهة تاريخية بين سلطان السلاجقة ألب أرسلان ويوسف الخوارزمى، والتى انتهت على نحو غير متوقع بعدما أمر السلطان بإعدامه بتهمة التمرد، أمام حشد كبير من قواته وجنوده.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 2 

وخلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الثانية، أمر السلطان باحضار الخائن يوسف الخوارزمى، وأوقفه بين يديه، إلا أن الأخيرشرع يعاتبه في أشياء صدرت منه، قائلًا: انت بفتوحاتك العظيمة أذليت ناس كتير من أهلنا وناسنا، مفيش عدل مع ذل، فأمر أن يضرب لهُ أربعة أوتاد ويصلب بينها، فقال للسلطان: يا مخنث أمثلي يقتل هكذا؟ فاحتد السلطان من ذلك، وأمر بإرساله، وأخذ القوس فرماه بسهم فأخطأه.

مسلسلات رمضان 2024 

وأقبل يوسف نحو السلطان فنهض السلطان عن السرير، فنزل فعثر، فوقع فأدركه يوسف فضربه بخنجر كان في يده في خاصرته، وأدركه الجيش فقتلوه، وقد جرح السلطان جرحا منكرا، وتوفي على اثر ذلك بتاريخ 10 ربيع الأول عام 465هـ/ 29 نوفمبر 1072م، ودفن في مدينة مرو بجوار قبر أبيه فخلفه ابنه ملك شاه.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين 

تعد قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبد العزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين فى الساعة التاسعة والربع بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة، إلا أن مواعيد المسلسلات قد تتأخر قليلًا عن الجدول الزمنى المحدد بسبب الإعلانات، ويتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين إعادة فى تمام الساعة 4:15 مساءًا، و1:45 صباحًا.

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