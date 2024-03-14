الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

13 مليار دولار انخفاضًا فى فاتورة مصر الاستيرادية خلال 2023

اللواء خيرت بركات
اللواء خيرت بركات

نجحت الدولة في خفض قيمة فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي؛ فسجلت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم 83.2 مليار دولار عام 2023، مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022، بانخفاض بلغت قيمته 13 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 13.5% وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات.

خريطة الواردات المصرية 

أعلى عشر دول استوردت مصر منها خلال عام 2023: الصين بقيمة 12.9 مليار دولار، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5.4 مليار دولار، السعودية بقيمة 5.2 مليار دولار، روسيا بقيمة 5 مليارات دولار، ألمانيا بقيمة 4.1 مليار دولار، إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار، الهند بقيمة 3.2 مليار دولار، البرازيل بقيمة 3 مليارات دولار، تركيا بقيمة 2.8 مليار دولار، الكويت بقيمة 2.7 مليار دولار.

أعلى عشر سلع تستوردها مصر

أما عن أعلى عشر سلع استوردتها مصر خلال عام 2023: منتجات البترول بقيمة 7.4 مليار دولار، مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 4.2 مليار دولار، قمح بقيمة 3.8 مليار دولار، أدوية ومحضرات صيدلة 3.6 مليار دولار، لدائن بأشكالها الأولية 3.3 مليار دولار، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 3 مليارات دولار، ذرة بقيمة 2.5 مليار دولار، غاز طبيعي بقيمة 2.3 مليار دولار، سيارات ركوب بقيمة 2.1 مليار دولار، بترول خام بقيمة 1.9 مليار دولار.

صادرات مصر غير البترولية تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

ومن ناحية أخرى، تسعى الدولة جاهدة لزيادة حجم وتنافسية صادراتها لمختلف دول العالم من أجل زيادة دخلها من العملة الأجنبية وتشجيع الصناعات المحلية، وهذا ما تؤكده بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، فقد حققت الصادرات المصرية غير البترولية رقمًا قياسيًا جديدًا خلال عام 2023، والتي سجلت قيمتها 34.9 مليار دولار مقابل 33.7 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.

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