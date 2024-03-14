مسلسلات رمضان 2024..

تضمنت الحلقة الثالثة في مسلسل الحشاشين، الإنتاج الدرامي التاريخي الأضخم، والذي تقدمه الشركة المتحدة خلال الموسم الرمضاني 2024، العديد من الأحداث الفاصلة والمتسارعة والتي نرصدها لكم في هذا التقرير.

أبرزها طرد "الصباح" من مصر.. مسلسل "الحشاشين" التفاصيل الكاملة للحلقة الثالثة

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الثالثة.

حسن الصباح يقابل المستنصر بالله

تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل الحشاشين بتحقيق حسن الصباح لهدفه من القدوم لمصر، ألا وهو مقابلة الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، كان الهدف عسيرا علي الصباح خاصة مع رفض وزير المستنصر بدر الدين الجمالي لرغبة الصباح بل وتحذيره من المحاولة، إلا أن الصباح وبمساعدة زوجته التي دلته علي حيلة أن يصل للمستنصر من خلال النساء، وهنا كانت تعني والدته التي نجح الصباح في علاجه من مرضها العضال، وكان مطلبه علي صنيعه أن يقابل المستنصر وقد كان.

وما أن يقف الصباح بين يدي المستنصر في بلاطه، إلا ويبادره بطلب العهد له ولأولاده من بعده، وهو ما يحققه له المستنصر، بعد أن سأله عن أحوال أتباع دعوة “ابن عطاش” ــ الباطنية ــ في الري وأصفهان وبلاد فارس في مجملها.

وخلال مقابلة الصباح للمستنصر، يدخل وزير الأخير بدر الدين الجمالي في حضرته، ليفاجأ بوجود الصباح والذي كان قد حذره من محاولة نشر الدعوة الباطنية في مصر وبين المصريين، بل ورفض رفضا قاطعا طلب الصباح في مقابلة الخليفة المستنصر.

في هذا اللقاء العاصف في باطنه الهادئ في ظاهره، تظهر بوادر الصراع الذي سينشب لاحقا بين الوزير الجمالي وحسن الصباح مؤسس حركة الحشاشين حتي ينتهي بطرده من مصر.

ملك شاه يقضي على خصومه

كما شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الحشاشين، نجاح الملك “جلال الدولة ملك شاه” سلطان السلاجقة، أو “ملك شاه” في كشف المؤامرة التي دبرها له عمه وباقي أفرد عائلته لاغتياله وتولية ملك من بينهم بدلا منه، وهو المشهد الذي تميز بسمة العالمية في كافة تفاصيله، ومفرداته الفنية من إخراج وتمثيل وتصوير وإضاء وغيرها، لينتهي المشهد بشنق ملكشاه عمه بيديه عن طريق قوسه، ولم يكن قد لبث مشاركته الطعام، إلا أن هذا لم يمنعه من قتله غيلة وغدرا علي مسمع ومرأي من أفراد أسرته.

بدر الجمالي يزور وصية المستنصر

كما حملت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الحشاشين، وفاة الخليفة المستنصر بالله، وتزوير وزيره بدر الدين الجمالي وتلاعبه بوصيته، والتي كان قد أوصي فيها بالخلافة من بعده لابنه الأكبر “نزار”، إلا أن الجمالي يضع اسم “أحمد المستعلي بالله” الابن الأصغر للمستنصر وزوج ابنة الجمالي كخليفة من بعد والده.

في الوقت نفسه كان “نزار” في الإسكندرية، وعندما يصله نبأ وفاة والده المستنصر، يكتشف الحيلة التي رسمها بدر الجمالي، لإبعاده عن مركز الحكم، ليتمكن من تولية شقيقه الأصغر للخلافة الفاطمية بعد وفاة أبيه، وما أن يهتف في جنوده للعودة إلي القاهرة لإنقاذ عرشه وكرسي حكمه قبل أن يستولى عليه شقيقه المستعلي بمساعدة بدر الجمالي، يصيبه سهم قاتل فيلقى مصرعه على الفور.

طرد حسن الصباح من مصر ونجاته من الغرق

وتختتم أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الحشاشين، بطرد حسن الصباح من مصر بعد رفضه البيعة للمستعلي، وظهور ما يسمى لدى الشيعة بـ “الإمام الغائب”، والذي أطلقه حسن الصباح في مسلسل الحشاشين على “نزار” الابن الأكبر للخليفة المستنصر.

تصل المساومة بين الصباح والجمالي، بأن يخرج الصباح من مصر إلى المغرب، وما أن يصل الأخير لميناء الإسكندرية، حتى تهب عاصفة قوية وتهطل أمطار شديدة وغزيرة كادت تغرق السفينة بمن عليها، إلا أن الصباح يردد تعاويذه الغامضة فتنجو السفينة وركابها من الغرق، وبعد أن هدأت العاصفة توجه ربان السفينة للصباح وأعلن مبايعته له، ليأمره الصباح بتغيير مسار السفينة إلى عكا.