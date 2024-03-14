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مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 3

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024.. يدور ملخص مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 3، حول مؤامرات هزت اثنين من أكبر العروش حول العالم، هما قصر السلطان المستنصر بالله الفاطمى فى القاهرة وقصر سلطان السلاجقة فى تركيا، بعدما وفاة كل من السلطانين وبدأت الأطماع تتزايد حول كرسى وريث الحكم.

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 3

بدأت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3، بوقوف حسن الصباح الذى يجسد شخصيته الفنان كريم عبد العزيز، مؤسس طائفة الحشاشين أمام السلطان المستنصر بالله الفاطمى فى مشهد مهيب داخل القصر بالقاهرة، بعدما نجحت خطته فى الوصول إلى السلطان وطلب معاهدته بالولاء والطاعة له ولولى عهده من بعده، ليكشف له السلطان رغبته فى أن يكون نجله الأكبر الأمير نزار خليفته فى كرسى الحكم.

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مسلسل الحشاشين مسلسلات رمضان 2024

 

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الحشاشين

ملخص أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3

وتتطور الأحداث سريعًا، بإعلان نبأ وفاة السلطان المستنصر وتنصيب نجله الأصغر الأمير المستعلى بالله خلفًا لوالده، بعد إبعاد الأمير نزار عن القصر وقتله فى الإسكندرية، ويضطر حسن الصباح أمام مساومة الوزير بدر الدين الجمالى على مبايعة السلطان المستعلى بدلًا من نزار، إلى مغادرة مصر والتوجه إلى المغرب ومنها إلى عكا.

وعلى الجانب الآخر، وثقت الحلقة الثالثة من مسلسل الحشاشين، لحظة اكتشاف الملك جلال الدولة "ملك شاه" سلطان السلاجقة، مؤامرة أفراد أسرته الملكية ضده، بعد أن تقلد حكم السلاجقة عقب مقتل والده، ليبدأ فى الانتقام أمام أعين الجميع بتقل عمه خنقًا بواسطة قوسه الحربى.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الحشاشين

مسلسل كريم عبد العزيز موعد عرض الحلقة 4

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين فى الساعة 9:45 مساءً بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة، ويتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين إعادة فى تمام الساعة 11 مساءً، 4:15 مساءً، و1:45 صباحًا.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 4 لـ كريم عبدالعزيز

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مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة الرابعة

تعد قناة dmc وdmc drama، ومنصة watch it، الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح.

قصة مسلسل الحشاشين

توثق حلقات مسلسل الحشاشين أحداث تاريخية تعود إلى القرن الـ11 وتحديدًا عام 1105 م، حيث تدور أحداثه حول رحلة صعود حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، أحد أخطر الحركات المنتمية للمذهب الشيعي، واستخدم أفكار مغلوطة لجذب أتباعه وإقناعهم أتباعه بتبرير جرائمهم.

أبطال مسلسل الحشاشين

يجمع مسلسل الحشاشين طاقم عمل كبير من ألمع نجوم الفن أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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