القنوات الناقلة ومواعيد مسلسل الكبير أوى الجزء 8 الحلقة 4.. قصة نفادى وأمينة خليل

مسلسلات رمضان 2024

القنوات الناقلة ومواعيد مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 4، موضوع مهم للملايين، حيث يواصل الفنان أحمد مكى تقديم حلقات كوميدية مميزة من خلال شخصية الكبير أوى عمدة المزاريطة، بصحبة نخبة من النجوم، وشخصيات حزلقوم ونفادى والدكتور ربيع، لإدخال الفرحة على ملايين المشاهدين خلال أيام شهر رمضان الكريم.

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 4

شهدت أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 3، تصاعد الأحداث الدرامية لشخصيات المسلسل الكوميدى الشيق والمحبب لملايين المشاهدين، منها رغبة الكبير أوى فى مساعدة صديقه نفادي للزواج من الفنانة أمينة خليل.

وتفتق ذهن الكبيرأوى عمدة المزاريطة، إلى فكرة جميلة لإحداث تقارب مع نفادى تمثلت فى دعوتها؛ للمشاركة في مهرجان المزاريطة السينمائى في دورته الثانية، ما جعل شاكر مساعد "الشمامة" لهذه الفكرة، ويقول له أن يتصل بها لدعوتها بشكل عاجل ولكن الكبير يقول لشاكر إنه لا يعرف رقم الموبايل الخاص بها.

القنوات الناقلة ومواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 4

مسلسل الكبير أوي الجزء 8

كذلك، تم توفير عدد من القنوات الناقلة وإعلان مواعيد مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 4 من أجل مشاهدة ملايين المواطنين لها والاستمتاع بوجبة كوميدية محببة لهم من الكبير أوى، حيث يتم عرض حلقات مسلسل الكبير أوى 8 على قنوات ON وأون دراما، وذلك في تمام الساعة 06:05 مساءً يوميا وقت تناول الإفطار، وأيضا عرض مسلسل الكبير أوى 8 على منصة Watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير اوي الجزء 8

فى السياق، تدور قصة مسلسل الكبير أوى 8 حول عمدة المزاريطة الكبير أوى التى يقوم بها الفنان أحمد مكى، وتتصاعد أحداث الجزء الثامن من خلال قيام حزلقوم بسرقة أحد البنوك التجارية ومحاولة الهروب، وأيضا احتفالات قرية المزاريطة بعيد الهالوين ومهرجان السينما وسط ضغوطات كبيرة يتعرض لها الكبير أوى.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

كما يشهد الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوى 8 مشاركة كبيرة من نجوم الدراما والكوميديا فى مصر من أبرزهم رحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت، والمسلسل من إخراج المخرج أحمد الجندي على مدار 8 أجزاء منذ تقديم شخصية الكبير فى طير انت.

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