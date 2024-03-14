الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الحشاشين".. أضخم عمل درامى عربى يعيد تصور التاريخ والحاضر

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

بتفاصيل عالمية الجودة ومتكاملة، جذب مسلسل "الحشاشين" التاريخي العين والقلب من الوهلة الأولى، وبعد ساعات من عرض حلقاته الأولى أصبح المسلسل محط إعجاب المشاهدين والترند رقم 1 على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تناول المسلسل القلعة التاريخية "آلموت"، التي تعني "عش النسر"، وضمت بين جدرانها قصة أكبر جماعة دموية عبر العصور، واستمرت عملياتها الاغتيالية على مدار قرنين من الزمان.

وطائفة الحشاشين الذين انفصلوا عن الفاطميين وطالبوا بإمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء من نسله، قد أسسها حسن بن الصباح، الذي أبدع الفنان كريم عبدالعزيز بتجسيد شخصيته بشكل كان أحد أبرز أركان نجاح المسلسل.

وتصدر المسلسل الترند رقم 1 لم يأت من فراغ، فقد تم تخصيص أضخم ميزانية للعمل، واهتم المخرج بيتر ميمي بتوفير كل التجهيزات وبناء القصور والقلاع بأعلى مستوى.

وفي هذا السياق، قال الكاتب الصحفي إيهاب عمر إنه قرار جرىء للغاية وموفق من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالذهاب إلى أعماق التاريخ وإنتاج مثل هذا العمل.

وأوضح، خلال مداخلته على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن "حسن الصباح" مثله مثل "أسامة بن لادن" و"حسن البنا"، وهم ليسوا رجال دين أو زعماء دين ولكنهم رجال عصابات يقومون باستغلال الدين لتنفيذ الأغراض المكلفين بها، لافتًا إلى أن حسن الصباح كان مكلفا من أطراف داخل الدولة الفاطمية لإنجاز هذا التمرد داخل دولة السلاجقة بسبب الصراع التاريخي القائم بينهما.

وأشار إلى أن الدولة الفاطمية كانت تقود تمردا إسماعيليا دينيا داخل دولة السلاجقة وحتى العباسية، في إطار الصراع السياسي، وكان الدين هنا مجرد قناة مثلما فعلت جماعة الإخوان الإرهابية.

مسلسل الحشاشين الدولة الفاطمية دولة السلاجقة حسن الصباح

مواد متعلقة

خلال 24 ساعة.. الاحتلال ينصب بوابتين حديديتين بشارع حوارة الرئيسى جنوب نابلس

"القاهرة الإخبارية": مصر والأردن يقدمان المساعدات لقطاع غزة يوميًا

عدد خاص من "egypt today" يبرز دور "المتحدة" فى صناعة الدراما المصرية

محلل سياسى عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية: "تكسير عظام بين بايدن وترامب"

بوتين يدعو الروس للتعبير عن وطنيتهم عبر التصويت فى الانتخابات الرئاسية

الصين تتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد تصويت بالكونجرس الأمريكى بشأن "تيك توك"

"القاهرة الإخبارية": واشنطن ستدعم تنفيذ إسرائيل عمليات محدودة فى رفح

المشغل الروسى لـ"زابوريجيا النووية" يتهم أوكرانيا بقصف بنية تحتية بالمحطة

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير التموين لأصحاب المخابز البلدية المدعمة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

القبض على المتهم بسرقة مجوهرات من شقة بمدينة نصر

مارسيل كولر يتوسط لتجديد عقد بيرسى تاو

ضبط مواد مخدرة وأسلحة في حملات أمنية موسعة بالمحافظات

المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لجميع الصفوف الدراسية بعد التعديل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة