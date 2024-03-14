الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل سياسى عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية: "تكسير عظام بين بايدن وترامب"

بايدن وترامب
بايدن وترامب

علَّق أحمد محارم، المحلل السياسي، على الصراع الكبير بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال المحلل السياسي أحمد محارم، خلال مداخله عبر تطبيق سكايب على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن غالبية الشعب الأمريكي اعتاد على الإثارة والبحث عن كل ما هو جديد، والانتخابات الرئاسية بهذه الصورة أصابت غالبية الشعب الأمريكي بنوع من الملل لعدم وجود جديد بها.

وأضاف محارم، أن الشعب الأمريكي اكتشف بعد كل هذا الوقت أن التاريخ يعيد نفسه وستعود الانتخابات لتكرار نفسها كما كانت منذ 4 سنوات بكثير من الجدل بين بايدن الرئيس الحالي وترامب الرئيس السابق، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن يستمع الشعب الأمريكي للمرشح لمعرفة برنامجه الانتخابي وماذا سيفعل في المستقبل؛ لكن الحقيقة أن كلا المرشحين لم يتحدثا حتى الآن عن المستقبل بل الصراع بينهما تكسير عظام واتهامات مثيرة للجدل.

واختتم المحلل السياسي، أن الشعب الأمريكي قلق من تقدم سن الرئيس بايدن وذاكرته الضعيفة وتدهور الاقتصاد في فترة حكمه والأهم من كل ذلك الدعم غير المسبوق المقدم لإسرائيل في حربها على غزة.

الشعب الامريكي الرئيس بايدن إسرائيل غزة بايدن وترامب الانتخابات الرئاسية الامريكية

مواد متعلقة

بوتين يدعو الروس للتعبير عن وطنيتهم عبر التصويت فى الانتخابات الرئاسية

الصين تتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد تصويت بالكونجرس الأمريكى بشأن "تيك توك"

"القاهرة الإخبارية": واشنطن ستدعم تنفيذ إسرائيل عمليات محدودة فى رفح

المشغل الروسى لـ"زابوريجيا النووية" يتهم أوكرانيا بقصف بنية تحتية بالمحطة

ارتفاع شهداء قصف إسرائيلى على منزل فى مخيم البريج وسط غزة لـ9

"أكسيوس": توجه لدى إدارة بايدن لفرض عقوبات على بؤر استيطانية بالضفة الغربية

7 شهداء فى قصف إسرائيلى على منزل لعائلة العطار وسط غزة

"المركزية الأمريكية": تدمير مُسيرات وصاروخ أرض جو بمناطق سيطرة الحوثيين

الأكثر قراءة

خناقة جديدة بين نتنياهو وجالانت.. ودخول المساعدات إلى غزة كلمة السر

الأعرض فى العالم.. "النقل" تنشر تصويرًا جويًا للكوبرى المعلق "محور روض الفرج"

العثور على جثة عجوز متعفنة داخل منزله بالمنيا

برعاية "المركزى".. القطاع المصرفى يشارك فى المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

وزارة الزراعة: توفير اللحوم البلدية يوميًا فى معرض الدقى بـ300 جنيه

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة