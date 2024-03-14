محلل سياسى عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية: "تكسير عظام بين بايدن وترامب"

علَّق أحمد محارم، المحلل السياسي، على الصراع الكبير بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال المحلل السياسي أحمد محارم، خلال مداخله عبر تطبيق سكايب على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن غالبية الشعب الأمريكي اعتاد على الإثارة والبحث عن كل ما هو جديد، والانتخابات الرئاسية بهذه الصورة أصابت غالبية الشعب الأمريكي بنوع من الملل لعدم وجود جديد بها.

وأضاف محارم، أن الشعب الأمريكي اكتشف بعد كل هذا الوقت أن التاريخ يعيد نفسه وستعود الانتخابات لتكرار نفسها كما كانت منذ 4 سنوات بكثير من الجدل بين بايدن الرئيس الحالي وترامب الرئيس السابق، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن يستمع الشعب الأمريكي للمرشح لمعرفة برنامجه الانتخابي وماذا سيفعل في المستقبل؛ لكن الحقيقة أن كلا المرشحين لم يتحدثا حتى الآن عن المستقبل بل الصراع بينهما تكسير عظام واتهامات مثيرة للجدل.

واختتم المحلل السياسي، أن الشعب الأمريكي قلق من تقدم سن الرئيس بايدن وذاكرته الضعيفة وتدهور الاقتصاد في فترة حكمه والأهم من كل ذلك الدعم غير المسبوق المقدم لإسرائيل في حربها على غزة.