الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بوتين يدعو الروس للتعبير عن وطنيتهم عبر التصويت فى الانتخابات الرئاسية

بوتين
بوتين

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الروس للتعبير عن "وطنيتهم" عبر التصويت في الانتخابات الرئاسية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الاستخبارات الروسية: واشنطن تخطط لهجمات سيبرانية خلال الانتخابات الروسية

وفي وقت سابق، أكدت الاستخبارات الروسية، في بيان لها، أن واشنطن تخطط لهجمات سيبرانية على نظام التصويت عن بُعد في الانتخابات الروسية.

وتوسع الصراع الخفي بين روسيا والولايات المتحدة في ميدان الحرب الأوكرانية إلى حلبة أخرى من المواجهات بين البلدين في ساحات الانتخابات، وتبادل كل منهما الاتهامات بمحاولة التأثير على انتخاباتهما المقابلة والتلاعب بأصوات الناخبين في البلدين.

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