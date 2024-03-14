الصين تتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد تصويت بالكونجرس الأمريكى بشأن "تيك توك"

تعهدت الصين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بعد تصويت في الكونجرس الأمريكي بشأن "تيك توك".

التصويت الأمريكى بشأن حظر "تيك توك" يتعارض مع مبدأ المنافسة العادلة

وأكدت الصين، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، أن التصويت الأمريكي بشأن حظر "تيك توك" يتعارض مع مبدأ المنافسة العادلة.

وحذرت بكين، الولايات المتحدة من أن الحظر المقترح على تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو "تيك توك" المملوك للصين سيرتدّ حتمًا عليها.

تفاصيل التصويت

ويصوت مجلس النواب الأمريكي، في وقت لاحق، على مشروع قانون من شأنه إرغام التطبيق على قطع علاقاته بمالكه الصيني تحت طائلة الحظر في الولايات المتحدة.

والتشريع أكبر تهديد حتى الآن لتطبيق مشاركة الفيديو، الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، في حين أثار مخاوف لدى الحكومات ومسئولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.

وقبيل التصويت أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، الحظر المحتمل.