الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الصين تطالب بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

غزة
غزة

دعت الصين، اليوم الثلاثاء، إلى "وقف قتل المدنيين" في غزة، مؤكدة أن الوقف "الفوري" لإطلاق النار في القطاع "أولوية قصوى للمجتمع الدولي".

جاء ذلك ضمن تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الصينية وانج وينبين، أثناء مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بكين.

وقال وانج إنه "يجب أن يتوقف قتل المدنيين في غزة. ويجب تصحيح الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني. ويجب التخلي عن المعايير المزدوجة ضد حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "كلما طال أمد اشتعال النيران في غزة، كلما زاد جرح ضمير الإنسانية، وتآكلت العدالة".

ودعا متحدث الخارجية الصينية المجتمع الدولي إلى "التحرك بشكل عاجل لجعل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة أولوية قصوى، وجعل المساعدات الإنسانية مسئولية أخلاقية ملحة".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت مؤسسة "وورلد سينترل كيتشن" الدولية عن انطلاق أول سفينة إغاثية لغزة من ميناء لارنكا في قبرص، في محاولة لفتح ممر بحري لإيصال المساعدات إلى القطاع الذي يرزح تحت الحرب والحصار الإسرائيلي المشدد للشهر السادس.

وذكرت المؤسسة، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن السفينة أبحرت، اليوم الثلاثاء، وتحمل نحو 200 طن من الطعام، كالأرز والدقيق والبقوليات والخضراوات المعلبة والبروتينات.

الصين المدنيين غزة الخارجية الصينية وانج وينبين بكين

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