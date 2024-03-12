للمرة الأولى.. المغرب ينفذ إنزالا جويا لإيصال مساعدات إلى غزة

شارك المغرب، أمس الاثنين، في تنفيذ عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية في قطاع غزة، عبر 6 طائرات عسكرية، وفق وسائل إعلام محلية مغربية‪.

وقال موقع "هسبريس" المغربي "إن الرباط أرسلت، الاثنين، بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية، ست طائرات مروحية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الملكية، محمّلة بالمساعدات الإغاثية الموجهة إلى غزة".

وأضاف الموقع، نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "الرباط أبلغت تل أبيب عزمها إرسال طائرات مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة، وهو ما تم التعامل معه بشكل إيجابي".

وانضم المغرب إلى ست دول عربية تواصل منذ أكثر من أسبوع تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على قطاع غزة، وهي مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين‪.