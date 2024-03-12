المخابرات الأمريكية: روسيا لا تريد صراعا مباشرا مع الولايات المتحدة والناتو

قالت مديرة المخابرات الأمريكية أفريل هاينز، أمس الاثنين، إن روسيا لا تريد صراعًا مباشرًا سواء مع الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي (الناتو).

أوضحت هاينز وفقًا لتقرير قدمته خلال جلسات استماع لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي: "من شبه المؤكد أن روسيا لا تريد صراعًا عسكريًا مباشرًا مع القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي، وستواصل نشاطها غير المتماثل تحت ما تعتبره عتبة الصراع العسكري على مستوى العالم".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، أن الوضع الأمني في المنطقة لم يكن بهذه الخطورة منذ الحرب العالمية الثانية.