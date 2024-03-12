أمين عام الناتو يدافع عن حق أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها

دافع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج عن حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، ورحب بالشحنات الفرنسية والبريطانية من الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، والتي لم تقدمها ألمانيا حتى الآن.

وقال ستولتنبرج إنه من المهم أن نتذكر ما يحدث في حرب روسيا ضد أوكرانيا.



وأضاف أمس الإثنين على هامش مراسم حفل الترحيب بانضمام السويد إلى الحلف، أن حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع ستولتنبرج في تصريح لإذاعة دويتشلاند فونك أن دول الحلف لها الحق في مساعدة أوكرانيا على حماية حقها في الدفاع عن النفس، وإن الدعم العسكري المستمر لأوكرانيا هو السبيل الوحيد للتوضيح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لن يحقق أهدافه في ساحة المعركة.

ورفض ستولتنبرج تصريحات البابا فرانسيس في مطلع الأسبوع الحالي، الذي قال فيها لإذاعة عامة سويسرية إن "اللاعب الأقوى هو من "يفكر في الناس ويمتلك شجاعة رفع الراية البيضاء، ويتفاوض".

ويجب أن يكون واضحا لبوتين أن الأمر لا يستحق خرق القانون الدولي وغزو بلدان أخرى.

ورحب ستولتنبرج بحقيقة أن العديد من الحلفاء يزودون أوكرانيا بالفعل بأنظمة أسلحة بعيدة المدى. واستشهد بصواريخ سكالب وستورم شادو التي تنتجها فرنسا والمملكة المتحدة كأمثلة.

ولم تزود ألمانيا حتى الآن أوكرانيا بصواريخ كروز طويلة المدى من طراز تاوروس، على الرغم من وجود جدل كبير حول إرسال الأسلحة عالية التقنية.