الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ترامب: "فيسبوك" عدو الناس و"تيك توك" يهدد الأمن القومى

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية "فيسبوك" وتطبيق "تيك توك" يشكلان تهديدًا للناس، وللعديد من وسائل الإعلام.

وقال في مقابلة مع قناة CNBC: "لا أحب فكرة أنه إذا منعتم "تيك توك" سوف تجعلون "فيسبوك" أكبر، وأنا أعتبر أن "فيسبوك" هو عدو الناس والكثير من وسائل الإعلام".

كما اعترف ترامب بأنه يعتبر "تيك توك" تهديدًا للأمن القومي، لكنه قال إن هناك "الكثير من الأشياء الجيدة" في هذه المنصة.

جاء ذلك رغم إعادة تفعيل ترامب حسابه على منصة "X".

يشار إلى أن فيسبوك كان حظر حساب ترامب، في يناير 2021، عقب أعمال شغب في الكابيتول، حاول خلالها المئات من أنصاره إيقاف التصديق على نتائج انتخابات 2020.

وأمضى الرئيس السابق أشهرًا في نشر ادعاءات حول الانتخابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة التي سبقت التمرد، وأعادت شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" حساب ترامب العام الماضي.

أما تيك توك، فحينما كان ترامب في منصبه عام 2020 تعهد بحظر التطبيق القائم على الفيديو من العمل في الولايات المتحدة، وأصدر أمرًا يدعو شركة "بايت دانس" إلى سحب الاستثمارات من أعمال التطبيق في الولايات المتحدة، ولكن تم حظر الأمر لاحقًا في المحكمة.

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