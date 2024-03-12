الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

زيلينسكى: أوكرانيا تبنى أكثر من 1000 كيلومتر من الخطوط الدفاعية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس أن "التقدم الروسي قد توقف" وأن الوضع "أفضل بكثير" على الجبهة "مما كان عليه خلال الأشهر الثلاثة الماضية"، وهو ما يتناقض مع العديد من التقييمات الأخيرة للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

وأضاف الرئيس الأوكراني، أنه "طالما صمدت أوكرانيا؛ يمكن للجيش الفرنسي أن يبقى على الأراضي الفرنسية".

 

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الفرنسية BFMTV، وصحيفة لوموند، أنه تم بناء "أكثر من 1000 كيلومتر" من الخطوط الدفاعية أو قيد الإنشاء على الجبهة في أوكرانيا.

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