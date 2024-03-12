الثلاثاء 12 مارس 2024
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عالم

حماس: "الأونروا" كشفت عن إخفاق المجتمع الدولى لإنقاذ غزة من المجاعة

حماس
حماس

اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الثلاثاء، أن تصريح وكالة الأونروا بعدم وجود إرادة دولية لإدخال المساعدات إلى غزة في ظل حالة المجاعة التي تتفشى وتتسع، هو إعلان إخفاق للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، ورضوخ لسياسات الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف بيان الحركة: "نكرّر مطالبتنا جميع الأطراف الفاعلة بضرورة التحرك الفوري والعاجل لإجبار سلطات الاحتلال على فتح جميع المعابر البرية مع القطاع، وخصوصًا معبري رفح وكرم أبوسالم، باعتبارهما الوسيلة الأسرع لإدخال المساعدات الإنسانية، وتدارك شح المواد الغذائية الطارئة، الذي يهدد المئات من الأطفال بالموت، بعد أن وصل حصيلة الأطفال الشهداء بسبب سوء التغذية والجفاف إلى قرابة الثلاثين طفلا".

حركة المقاومة الفلسطينية حماس المساعدات غزة الأونروا الامم المتحدة

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