"القاهرة الإخبارية": مصر والأردن يقدمان المساعدات لقطاع غزة يوميًا

تحدثت "آية السيد"، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في عمان، عن الإنزال الجوي الذي تنفذه مصر والأردن لسكان قطاع غزة المحملة بالمواد الغذائية والطبية.

وقالت إنه حتى اليوم، هناك 42 إنزالًا جويًا أردنيًا، و54 إنزالًا بشراكة أجنبية وعربية، كما أن مصر تقوم يوميًا بإنزال طائرة مع الأردن مُحمَّلة بالمواد الغذائية والطبية، ويتم التركيز على المناطق الأقل حظًا التي يصعب وصول المساعدات لها برًا.

فيما أوضحت، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عقد لقاءً أمس مع وزير خارجية إسبانيا، وسبقه لقاء مع وزير الخارجية الأردني، وعقدا مؤتمرًا صحفيًا، تأتي هذه الزيارة من أجل التأكيد على عدة ثوابت فيما يحدث حاليا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت أن الأردن يعتبر من الدول المتضررة بشكل مباشر بسبب نقص التمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، خاصة أن الأردن يأوي عددًا كبيرًا من اللاجئين الفلسطينيين وتم الحديث حول المساعدات التي تقدم لقطاع غزة سواء برًا أو جوًا، والشراكات التي يقوم بها الأردن مع الدول الأجنبية والعربية من أجل توصيل أكبر عدد من المساعدات بالإنزالات الجوية التي يقوم بها الأردن حاليًا يوميًا.

وأشارت إلى أن الحوارات تطرقت لملفات مهمة للغاية منها ملف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حيث تم التأكيد على أهمية استمرارية تمويلها كونها الشريان الرئيسي من أجل اللاجئين الفلسطينيين والنازحين في قطاع غزة.