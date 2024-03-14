مسلسل الحشاشين الحلقة 3| مشهد عالمي لسلطان السلاجقة "ملك شاه" خلال تصديه للمؤامرة

قدمت الحلقة الثالثة من مسلسل الحشاشين، مشهد درامي عالمي من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ملك شاه يكتشف مؤامرة الأسرة المالكة عليه في مسلسل الحشاشين

وثقت الحلقة الثالثة من مسلسل “الحشاشين”، لحظة اجتماع الملك جلال الدولة “ملك شاه” سلطان السلاجقة، أو “ملك شاه” مع أفراد أسرته الملكية، بعد أن تقلد حكم السلاجقة عقب مقتل والده.

وعلي مائدة الطعام، يكتشف ملك شاه المؤامرة التي دبرها له عمه وباقي أفرد عائلته لاغتياله وتولي الحكم بدلا منه.

وظهر المشهد مكتمل العناصر، سواء من حيث الإضاءة التي اعتمدت علي ضوء الشموع، أو زوايا التصوير خاصة الملتقطة للمشهد من الأعلي، أو أداء الممثلين بدءا من الفنان الشاب إسلام جمال في دور “ملكشاه”، وصولا إلي الفنان فتحي عبد الوهاب، في دور “نظام الملك” والذي قدم خلال المشهد واحد من أفضل مشاهده الفنية علي الإطلاق، فرغم علمه بأسماء المتآمرين في الخطاب المطوي والذي لم يفض، إلا أنه يوصل العديد من رسائل التهديد والوعيد، للمتآمرين ضد ملكشاه، بكل تعبيرات وجهه وإيماءاته ونظرات عينيه.

أما عن حوار نظام الملك ــ فتحي عبد الوهاب ــ فحدث ولا حرج، فقد كشف بجمل قليلة وحوار مقتضب حجم الدسائس والمؤمرات التي سادت البلاط السلجوقي ومن بينها قتل الملك “ملك شاه” عمه خنقنا بيديه بواسطة قوسه الحربي.

ويواصل نظام الملك تهديده ووعيده المبطن لباقي أفراد عائلة ملك شاه ليوأد المؤامرة علي سلطانه في مهدها، يقول نظام الملك: "عاش مولانا السلطان، وعشان عظمة السلطنة وتثبيت حكم مولاي السلطان لازم تطير.. تطير (يقصد رقبة عم ملكشاه وهو يخنقه) ويثبت حكم مولانا ويطمن العوام، ويحذر أهل القرب من التطاول.

ويمضي “نظام الملك” في تهديده المبطن: مفيش حكم راسخ بدون دم. عاش السلطان ملكشاه" ليهتف وراءه من كانوا يتأمرون منذ دقائق: “عاش السلطان ملكشاه، عاش السلطان ملكشاه”.

تفاصيل قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

كما يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين، باقة كبيرة من الفنانين والنجوم من بينهم: أحمد عيد ــ سوزان نجم الدين ــ بسنت أحمد ــ إسلام جمال ــ سامي الشيخ وسارة الشامي.

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