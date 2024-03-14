محمود دوير: مسلسل الحشاشين يقدم نموذجا دراميا متميزا فى كل مفردات العمل

اتهم الكاتب الصحفي محمود دوير، منصات الإسلام السياسي أنها وراء الهجوم العنيف على مسلسل الحشاشين، خاصة في استخدام اللهجة العامية المصرية.

مسلسل الحشاشين يقدم نموذجا دراميا متميزا في كل مفردات العمل

وعبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ثمن الكاتب الصحفي محمود دوير، مجهودات الشركة المتحدة وطاقم العاملين في مسلسل الحشاشين، وصافا إياه بـ “مسلسل الحشاشين يقدم نموذجا دراميا متميزا في كل مفردات العمل”.

واتهم “دوير” جماعات الإسلام السياسي ومنصاتها بالوقوف وراء الهجمة الشرسة على مسلسل الحشاشين، مشيرا إلى أنه: بعيدا عن تقييم الأعمال الدرامية الرمضانية فإن الجدل الذي يدور حول تقديم الأعمال ذات الطابع التاريخي بالعامية المصرية فإن لي عدة ملاحظات.

وتابع موضحا: أولا، ليست المرة الأولى التي تقدم الدراما سواء عبر السينما ولعلنا نتذكر أزمة مماثلة بعد عرض فيلم "المصير" للمخرج يوسف شاهين.

ثانيا، أعتقد أنه لا يوجد عمل فني يؤرخ للأحداث، بل يوجد عمل فني يتناول مرحلة تاريخية والفارق بينهما كبير جدا.

ثالثا، اللهجة المصرية هى الأقرب للمتلقى العربي، واستخدامها هو اختيار فني لا يحمل أي أبعاد سوى تيسير التلقي على المشاعد العام.

وتابع “دوير”: رابعا، اللهجة المصرية هى أقرب لهجات العربية للفصحي.

خامسا، حتى الآن فإن مسلسل الحشاشين يقدم نموذجا دراميا متميزا في كل مفردات العمل ولهذا حديث آخر.

سادسا، علينا أن نفخر بلهجتنا المصرية فهي الأبسط والأسهل والأكثر تداولا في عالمنا العربي.

واختتم “دوير” مشددا على: مسلسل الحشاشين يتعرض لهجوم عنيف من تنظيمات ومنصات تنتمي لجماعات الإسلام السياسي وربما ساهمت بشكل ما في دعم هذا الجدل حول إستخدام العامية المصرية.. وللحديث بقية.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، والذي يعد الإنتاج الدرامي التاريخي الأضخم والذي تقدمه الشركة المتحدة للموسم الدرامي الرمضاني 2024، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض.

ويشارك في بطولة مسلسل الحشاشين، باقة كبيرة من الفنانين والنجوم من بينهم: كريم عبد العزيز ــ فتحي عبد الوهاب ــ نيقولا معوض ــ أحمد عيد ــ سوزان نجم الدين ــ بسنت أحمد ــ إسلام جمال ــ سامي الشيخ وسارة الشامي ــ معتز السويفي وغيرهم.