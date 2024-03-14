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مصر

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. رسالة الإمام نزار لـ"حسن الصباح" سحر أم حقيقة

مسلسل الحشاشين..
مسلسل الحشاشين.. مسلسلات رمضان 2024

تشهد أحداث مسلسل الحشاشين لكريم عبدالعزيز الحلقة 4، تطورا جديدا في علاقة حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين بأتباعه، خاصة بعد مقتل الأمير نزار - النجل الأكبر للخليفة المستنصر بالله الفاطمي-  وطرد الصباح إلى المغرب بأوامر من الوزير بدر الدين الجمالي، لرفضه مبايعة الأمير المستعلي بالله خلفًا لوالده المستنصر بالله. 

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مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4

وتدور أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الرابعة حول قدرة حسن الصباح الذي يجسد شخصية الفنان كريم عبد العزيز، على تغيير عقول من كانوا معه على متن السفينة فى طريقه لمغادرة مصر إلى المغرب، بعدما تعرضت السفينة لعاصفة شديدة كادت لتغرقها، لولا قيام الصباح بترديد كلمات غير مفهومة فهدأت العاصفة، ليهلل الركاب: “نحن الآن من أتباعك، لكن سيكشف مع الأحداث إذا كان ما حدث حقيقة أم سحر”.

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مسلسل الحشاشين.. مسلسلات رمضان 2024

وتعرض الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين تحت عنوان: ظلم الإمام نزار.. باب دعوة الصباح، حيث تتوالى الأحداث بعد رفض حسن الصباح مبايعة الأمير المستعلي لخلافة والده المستنصر، على عكس رغبته فى تصعيد نجله الأكبر الأمير نزار، الذي أُبعد عن القصر وقُتل بتدبير من شقيقه الأصغر والوزير بدر الدين الجمالي.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 4

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 4 في الساعة 9:45 مساءً بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة، ويتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين إعادة في تمام الساعة 11 مساءً، 4:15 مساءً، و1:45 صباحًا.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الرابعة

تنقل أحداث مسلسل الحشاشين عبر قناة dmc وdmc drama، ومنصة watch it، الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والتي تعد قناة عرض مسلسل الحشاشين الوحيدة.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل الحشاشين

توثق حلقات مسلسل الحشاشين أحداث تاريخية تعود إلى القرن الـ11 وتحديدًا عام 1105 م، حيث تدور أحداثه حول رحلة صعود حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، أحد أخطر الحركات المنتمية للمذهب الشيعي، واستخدم أفكار مغلوطة لجذب أتباعه وإقناعهم أتباعه بتبرير جرائمهم.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل الحشاشين

يجمع مسلسل الحشاشين طاقم عمل كبير من ألمع نجوم الفن أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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