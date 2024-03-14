مسلسل "نورة" الحلقة 4.. الحزن يسيطر علي نورة بعد خسارة البطولة

شهد مسلسل نورة الحلقة 4، دخول بطلته الطفلة “نورة” في حالة حزن شديدة بعد خسارتها لبطولة هامة لأول مرة في حياتها، وهو ما جعلها تمكث في غرفتها وترفض الخروج منها، رافضة محاولات أسرتها معها للخروج من هذه الحالة النفسية الصعبة، خاصة وأنها كانت تستعد للبطولة استعدادات كبيرة، وحلمت بالتتويج بها.

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تفاصيل أحداث مسلسل نورة الحلقة 4

دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل نورة، حول مشكلة تواجه صديقة نورة وهي الزواج المبكر، حيث روت نورة مشكلة صديقتها لجدتها، والتي استنكرت هذا الفكر في العصر الحالي، وطالبت حفيدتها بالتركيز في مستقبلها وبطولاتها الرياضية، التي خاضت احدي مبارياتها وتعرضت للهزيمة بها، مما ادخلها في حالة حزن شديد، ولكن تدخل والديها لمساندتها وتوجيه الدعم النفسي المطلوب لها، في الوقت نفسه شهدت الحلقة علاقة نورة ونور بوالديهم، واعطائهم النصائح اللازمة لهذه الفئة العمرية الصغيرة.

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موعد عرض مسلسل نورة الحلقة 5

ويعرض المسلسل الكرتوني " نورة "على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

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قنوات عرض مسلسل ينورة الحلقة الخامسة

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

وجاء العمل الرمضاني مواكبًا للطابع العائلى بشكل كبير خاصة أنه يهتم بشكل كبير بما هو مناسب للأطفال وكيفية التعامل مع الطفل فى حال وقوعه فى مشكلة ما، في المسلسل الكرتونى نورة يعتبر من الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتسليط الضوء على كل القضايا التى تهم الفتيات فى مرحلة الطفولة من الأمور الهامة للأطفال، يتأثروا بشكل كبير بهذا المحتوى المميز يتمكنوا بعد مشاهدة تلك الأعمال من معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، ويعتبر هذا العمل الكرتوني عودة من جديد لسلسلة المسلسلات الرمضانية التي تجذب الأطفال والأسرة المصرية لها.

وشارك فى تمثيل المسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.

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