فتاوى رمضان 2024.. هل حقن المسكن تفطر؟

تعدّ حقن المسكن في رمضان من المواضيع التي تثير الجدل بين المسلمين، خاصةً مع ازدياد استخدام الحقن كطريقة لعلاج مختلف الآلام.

فتاوى رمضان 2024

يختلف العلماء في حكم حقن المسكن في رمضان، فهناك من يرى أنها تفطر الصائم، بينما يرى آخرون أنها لا تفطر.

ويعتمد من يرى أن الحقن تفطر على أدلة عدة، أهمها:

أن الحقن تُدخل إلى الجسم من خلال منفذ طبيعي مفتوح.

أن بعض أنواع الحقن تُعدّ غذاءً أو دواءً، ووصولها إلى الدم يُغني عن الأكل والشرب.

أن الحقن تُشبه في حكمها الإبر المغذية، والتي تُعدّ من المفطرات.

هل حقن المسكن تفطر؟



أقوال من يرى أن الحقن لا تفطر:

يعتمد من يرى أن الحقن لا تفطر على عدة أدلة، أهمها:

أن الحقن لا تُدخل إلى الجوف من خلال الفم أو الأنف، وهما المنفذان الطبيعيان للأكل والشرب.

أن معظم أنواع الحقن لا تُعدّ غذاءً أو دواءً، بل هي أدوية تُستخدم لعلاج الآلام.

أن الحقن لا تُشبه في حكمها الإبر المغذية، لأنها لا تُغني عن الأكل والشرب.



يُرجّح جمهور العلماء أن حقن المسكن لا تفطر الصائم، وذلك للأسباب التالية:

أن الحقن لا تُدخل إلى الجوف من خلال الفم أو الأنف.

أن معظم أنواع الحقن لا تُعدّ غذاءً أو دواءً.

أن الحقن لا تُشبه في حكمها الإبر المغذية.

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحقن بجميع أنواعها سواء عضل أو وريد أو شرجية، غير مفطرة، وهذا اختيار دار الإفتاء، لافتا إلى أن الحقن تأخذ عبر الوريد أو العضل وهذا ليس منفذا إلى الجوف كل ما فيها ليس بطعام لم يدخل إلى الجوف أو المعدة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "الحقن حتى لو فيتامينات أو مسكنات، حتى لو حس الشخص بنشاط فى بدنه بعدها، غير مفطرة، وصيامه صحيح ولا أى شيء فيه عليه، أما الحقنة الشرجية فهناك خلاف عليها، ونحن نأخذ برأى السادة المالكية، بأنها جائزة".



يُنصح من باب الاحتياط بتأخير أخذ حقن المسكن إلى وقت الإفطار، خاصةً إذا كانت الحقن مغذية أو تُعدّ دواءً، ويجب استشارة الطبيب قبل أخذ أي نوع من الحقن، خاصةً في رمضان، للتأكد من عدم وجود أي ضرر على صحة الصائم.

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