موعد طرح الإعلان الـ 18|خطوات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يتساءل قطاع كبير من المصريين من مختلف المحافظات عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 والأوراق المطلوبة والشروط اللازمة؛ للحصول على أحد وحدات الإسكان الاجتماعي كونها مدعومة من الدولة ومرخصة وينتظر الشباب طرحها بفارغ الصبر وفي هذا السياق قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة لتفقد التنفيذية لوحدات الإسكان الاجتماعي 2024 "سكن لكل المصريين" في مناطق العبور الجديدة، والقاهرة الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان.

عدد وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي 2024

تفقد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وحدات وشقق المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين". وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ 222 عمارة سكنية تحتوي على 5208 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 174 وحدة إدارية و81 وحدة تجارية. كما أكد أن نسبة الإنجاز بلغت مرحلة متقدمة في تنفيذ هذه المشروعات.

الفئات المستحقة لشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 18

في نفس السياق، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن طرح 2024 وحدة سكنية للمحدودي الدخل في مختلف محافظات ومدن مصر، وذلك ضمن الإعلان رقم 18 الخاص بشقق سكنية لجميع المصريين ذوي الدخل المحدود.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضح الصندوق أن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 2024" سيكون في الربع الأول من عام 2024، وتحديدًا في شهر مارس 2024. ومن المتوقع أن تتراوح مساحات الشقق المطروحة خلال تلك الفترة بين 75 و90 مترًا.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- قسيمة الزواج.

3- شهادة ميلاد الأولاد في حال وجودهم.

4- مستندات إثبات الدخل، حيث يجب تقديم صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

5- في حالة الزواج، يجب تقديم مفردات مرتب الزوجة، وفي حال عدم العمل، يتم تقديم إقرار بهذا الشأن.

6- إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم دفعه في البريد.

خطوات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

للحصول على وحدة سكنية يمكن الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي مباشرة من هنـــــا واتباع الخطوات التالية:

1- كتابة البيانات المطلوبة.

2- إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

3- اختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).

4- الضغط على "أرغب في التقدم" لملء استمارة التقديم والحصول على كود الحجز.

5- طباعة وتوقيع الاستمارة ثم رفعها على الموقع.

6- سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى، مع إرفاق مستند تحويل المبلغ على الموقع الإلكتروني.

اقرأ أيضًا: