الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

آخر أخبار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ..الشقة تبدأ من 350 ألف جنيه

الاسكان
الاسكان

آخر أخبار شقق الإسكان الإجتماعى 2024، من المواضيع الت يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

آخر أخبار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وزير الإسكان يُتابع الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التى يتولى تنفيذها جهاز مدينة العبور

أتاحت وزارة الإسكان الاجتماعي الحجز في شقق الإسكان حيث يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط على هذا الرابط.

آخر أخبار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ثمن الوحدة يتراوح من 350 ألف إلى 500 ألف.

وأعلنت وزارة الإسكان والتعمير على موقعها الإلكتروني أن سعر الوحدة السكنية يتراوح ما بين 350 ألف إلى 500 ألف حسب المساحات ونسب التميز والمدينة المطروح بها الوحدة.

آخر أخبار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، قد طرح  شقق سكنية للمواطنين محدودي الدخل في كافة المحافظات، وذلك في الطرح الجديد (الإعلان 18) لشقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل.

ومن المقرر أن يتم بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، في الربع الأول من عام 2024 وبالتحديد في شهر مارس 2024 الجاري حيث تتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 2024 التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، بين 75 و90 مترا وذلك حسب منشور لوزارة التعمير والإسكان تم نشره على موقعها الإلكتروني مؤخرا.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

- كذلك تقديم قسيمة الزواج.

- كما يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وُجدوا.

- تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

- إذا كان المتقدم متزوجا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

- يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

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