عقود شقق وعملات أجنبية.. تعرف على قائمة مسروقات اليمني المقتول في فيصل

حصل "الدستور" على تقرير النيابة العامة الخاص بفض الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين في قضية قتل يمني الجنسية داخل مسكنه لسرقته في فيصل بمنطقة بولاق الدكرور.

مبالغ مالية وعملات أجنبية

وتبين أن النيابة فضت سبعة عشر حرزًا من مسروقات المجني عليه تضمن: "حقيبة يد صغيرة الحجم سوداء اللون مدون عليها من الخارج كلمة اتصالات باللغة الأجنبية بداخلها سبعة آلاف دولار امريكي وسبعة آلاف ريال سعودي، واثنين وثلاثين ألف جنيه مصري، ورخصة تسيير مركبة صادرة من وزارة الداخلية اليمنية ورخصة قيادة دولية باسم صديق المجنى عليه ورخصة تسيير سيارة ملاكي صادرة من مرور السويس خاصة بالسيارة والتي تحمل لوحات معدنية ارقام (ص) هـ ٥٧٤٧١) خاصة بالسيارة المضبوطة".

رخص سيارات وعقود شقق سكنية

كما تضمنت الأحراز: "رخصة تسيير سيارة صادرة من وزارة الداخلية السعودية باسم المجنى عليه كارت فيزا صادر من البنك العربي الدولي باسم المجنى عليه وكارت فيزا منسوب صادر من مصرف البنك اليمني الدولي".

وتضمنت الأحراز أيضًا سلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال ذو مقبض خشبي أسود اللون ذو نصل معدني لامع، وبعرضهم على المتهمين قرروا أن تلك الأداة كانت بحوزتهم في الواقعة.

صور شخصية وساعات ماركات

وتضمنت الأحراز أيضًا مفتاح سيارة كمبيوتر ماركة نيسان أسود اللون خاصة بالمجنى عليه، وبعرضهم على المتهمين أكدوا أنها خاصة بالسيارة التي سرقوها، إيصالات استلام نقدية من قسم المرور الإدارة العامة الشرطة الميناء القاهرة الجوي وصور شخصية وكروت وروشتات طبية وعقد بيع نهائي لوحدات سكنية بالقاهرة ملك المجني عليه ونجلته، وكذلك إيصالي استلام نقدية بمبلغ ٣٤٧،٠٣٠ جنيه والثاني بقيمة ٣٥٨،٧١٠ وفاتورة شراء ذهب.

كما تبين أن الأحراز تضم: ساعة يد سوداء اللون ماركة ديور، حقيبة سفر بداخلها بلاستيشن، وأذرع، ومكواة شعر حريمي وشنطة جلد، أدوات تجميل واكسسورات، وبرفانات حريمي، وهواتف محمولة ماركة سامسونج وهواوي، ملابس حريمي وأطفالي، وأسلحة نارية وذخائر.