موعد عيد الفطر 2024 |العطلات الرسمية للموظفين عام 2024 بعد العيد

بالتزامن مع أيام رمضان 2024 يكثف قطاع كبير من المسلمين البحث عن تاريخ عيد الفطر لعام 2024 في مصر عبر محركات البحث في مصر والوطن العربي، بعد إعلان دار الإفتاء المصرية أن يوم الإثنين الماضي الموافق 11 مارس 2024 هو غرة شهر رمضان، مما دفع المسلمين للاستفسار عن تاريخ عيد الفطر وفقًا للفلك، للاحتفال بنهاية الشهر الكريم والاحتفاء ببهجة العيد وإجازته.

موعد عيد الفطر 2024

ستكون بداية عيد الفطر في مصر لعام 2024 يوم الأربعاء 10 إبريل 2024، حسب تقديرات مركز الفلك الدولي. ومن المتوقع أن تعلن دار الإفتاء المصرية رسميًا رؤية هلال شهر شوال في يوم 29 رمضان 1445 هـ.

إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

أما بالنسبة لإجازة عيد الفطر في مصر لعام 2024، فقد حددت الحكومة أن تبدأ يوم الأربعاء 10 إبريل وتنتهي يوم الجمعة 12 إبريل 2024. وستكون الإجازة لمدة 3 أيام لموظفي القطاع الخاص والحكومي والجهاز الإداري للدولة.





العطلات الرسمية في 2024 بعد عيد الفطر

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024، يتبقى 10 إجازات رسمية في العام الجاري، وفقًا للتالي:

يوم الخميس 25 إبريل 2024، إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

يوم الأربعاء 1 مايو 2024، إجازة بمناسبة عيد العمال.

يوم الاثنين 6 مايو 2024، إجازة بمناسبة شم النسيم.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024:

يوم الأحد 16 يونيو 2024، إجازة وقفة عيد الأضحى.

من يوم الاثنين 17 يونيو حتى الخميس 20 يونيو، إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الأحد 30 يونيو، إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.

يوم الاثنين 8 يوليو، إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

يوم الثلاثاء 23 يوليو، إجازة بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952.

يوم الاثنين 16 سبتمبر، إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يوم الأحد 6 أكتوبر، إجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).







رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر 2024

بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 2024، يمكنك استخدام هذه الرسائل لتهنئة أحبائك وأصدقائك:

"أتمنى لك ولعائلتك عيد فطر سعيد، أعاده الله عليكم باليمن والبركات، وجعله مناسبة للفرح والسعادة. عيد مبارك!"

"بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتمنى لك ولأحبائك أيامًا سعيدة وأوقاتًا مليئة بالسرور والمحبة. عيد سعيد!"

"وكل عام وأنتم بخير! أعاد الله عليكم هذا العيد باليُمن والبركات، وجعل أيامكم كلها فرح وسعادة. عيدكم مبارك!"

"بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتمنى لك ولعائلتك أيامًا مليئة بالسعادة والفرح، وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيد سعيد!"

"أتقدم بأحر التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وجعله فرحة تملأ قلوبنا وتنير حياتنا. كل عام وأنتم بخير!"

"بهذه المناسبة المباركة، أتمنى لك ولعائلتك عيد فطر سعيد، وأن يعم السلام والمحبة والسعادة في كل بيت، وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيد مبارك!"

"أسعد الله أيامكم وأنار قلوبكم بنور عيد الفطر المبارك، وجعله فرحة لا تنتهي وأوقاتًا مليئة بالسعادة والتفاؤل. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير!"

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