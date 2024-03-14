فتاوى رمضان 2024.. هل بخاخة الربو تفطر؟

يُعدّ بخاخ الربو علاجًا ضروريًا للعديد من الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، ومع حلول شهر رمضان، يطرح الكثير من مرضى الربو تساؤلًا مهما، هل استخدام بخاخة الربو يُعدّ من المفطرات؟.

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حكم استعمال بخاخ الربو أثناء الصيام

منهم من يرى أنه يفطر:

لأنّه يُعدّ مادة تدخل إلى الجوف عن طريق الفم.

لأنّه قد يحتوي على مواد غذائية.

لأنّه قد يُسبب تغيرات في كيمياء الدم.

ومنهم من يرى أنه لا يفطر:

لأنّه يُعدّ علاجًا ضروريًا للحفاظ على صحة المريض.

لأنّه لا يُؤثّر على شعور الصائم بالجوع أو العطش.

لأنّه لا يُؤدّي إلى وصول أيّ مواد إلى المعدة.



وقد رجّحت دار الإفتاء المصرية الرأي القائل بعدم إفطار بخاخة الربو، وذلك للأسباب التالية:

بعد دراسةِ دار الإفتاء المصرية لواقعِ عملِ بخاخات الربو وشدة احتياج مرضى الجهاز التنفسي لها، والاستماعِ إلى الخبراء المتخصصين ارتأت أنَّ استخدام المريض بخاخات الربو أثناء الصيام لا يؤثر في صحة صومه؛ لأنَّ الهواء المستنشَق مِن خلالها إنما هو هواء ضروري للنفس عند حصول نوبة المرض.

أنّه لا يُعدّ مادة غذائية.

أنّه لا يُؤثّر على شعور الصائم بالجوع أو العطش.

أنّه لا يُؤدّي إلى وصول أيّ مواد إلى المعدة.

وبناءً على ذلك، يجوز للمريض استخدام بخاخة الربو أثناء الصيام دون أن يفطر.

ولكن، إذا شعرت بطعم الدواء في فمك بعد استخدامه، فمن المُستحبّ أن تبصق ذلك، ولكن لا يجب عليك المضمضة.

وهناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند استخدام بخاخة الربو أثناء الصيام:

استخدم بخاخ الربو بالجرعة الموصوفة من قبل الطبيب، ولا تزيد عن ذلك.

حاول استخدام بخاخ الربو قبل الفجر أو بعد غروب الشمس، إذا كان ذلك ممكنًا.

إذا كنت مضطرًا لاستخدام بخاخ الربو أثناء النهار، فلا تفطر، واستمر في صومك.

ويجب على المريض استشارة الطبيب للتأكد من عدم وجود أيّ ضرر من استعمال البخاخ أثناء الصيام، ويُمكن للمريض استعمال بخاخ الربو في غير أوقات الصيام، ويُمكن للمريض قضاء الأيام التي أفطر فيها بسبب استعمال بخاخ الربو بعد انتهاء شهر رمضان.

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