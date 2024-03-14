"فتاوى رمضان" في أمسية دينية لخريجي الأزهر بمطروح (صور)

أقام فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بـ مطروح، أمسية دينية عقب صلاة العصر لرواد مسجد القرية الحمراء، حول "فتاوي رمضان ومصادر الفتوى" وذلك ضمن أنشطة فرع المنظمة الخاصة بشهر رمضان تحت رعاية الشيخ عبد العظيم سالم، بحضور أعضاء المنظمة بمدينة الحمام والشيخ عاصم حماد، مدير إدارة وعظ الحمام، والشيخ إسلام سعودي، أمام مسجد القرية الحمراء.

أهمية الفتوى

وبدأ الشيخ عاصم حماد الأمسية بالتأكيد على أهمية الفتوى بالنسبة للإنسان المسلم بوصفها الطريق الأمثل للتعرف على الأحكام الشرعية التي تضبط حركته وعلاقاته مع الله والناس، مبينًا أن هذا لا يعفي الإنسان من أن يبذل جهده في التعرف على هذه الأحكام عن طريق التعليم بأنواعه المختلفة إلى جانب نشاطه الذاتي في البحث والمطالعة، حيث يمكن للمسلم الاستغناء بذلك عن كثير من الأسئلة التي تتكرر كل عام سواء في رمضان أو بعده.

التعامل مع الفتاوى

كما تطرق الشيخ إسلام سعودي في حديثه حول كيفية التعامل مع الفتاوى التي قد تبدو متعارضة، خاصة مع وجود هذا الكم الكبير من المعلومات المنتشره على وسائل الإعلام أو وسائل التواصل المختلفة، لافتًا إلى أن الحل الأمثل هو تثبيت المرجعية الدينية وتوحيدها وبالتالي فإن اتباع الفتوى الأسهل أو الأشد لا يعتبر طريقة علمية لرفع التعارض أو إزالته.

نوه إلى فروع ومكاتب الإفتاء المنتشره علي مستوى المحافظة وضرورة الالتزام بما يصدر عنها من فتاوى ودراسات بوصفها هيئة استشارية مستقلة ذات منهج وسطي واضح ومميز، كما وأنها لا تُصدر إجاباتها إلا بعد بحث وتحرٍ.

في نهاية الأمسية، تم طرح ومناقشة العديد من الأسئلة من الحضور وتقديم إجابات عليها من قبل المحاضرين.

جانب من الحدث

جانب من الحدث