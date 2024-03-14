مسلسلات رمضان 2024.. بدء الحلقة 4 من مسلسل "عتبات البهجة" على قناة dmc drama

بدأت منذ قليل الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني وعدد من نجوم الوسط الفني، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

ويعيش الجمهور حالة من الإثارة لمعرفة أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة خاصة بعد نهاية الحلقة الثالثة بالعديد من الأحداث المثيرة والتي انتهت بحضور محضر من النيابة يقدم طلب استدعاء للنيابة لبهجت الأنصاري والذي يقوم بدوره يحيى الفخراني بتهمه التهرب الضريبي.

عتبات البهجة ليحيى الفخراني

ويعرض مسلسل عتبات البهجة خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الثاني لمسلسل عتبات البهجة على قنا DMC DRama في الساعة 8:15.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)