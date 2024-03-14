الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3| المخاطر تُداهم أحفاد بهجت الأنصاري

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3.. تزايدت المخاطر التي تُهدد مستقبل أحفاد بهجت الأنصاري ويجسد دوره الفنان يحيي الفخراني،  والذي يعرض ضمن سباق دراما رمضان 2024، عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3 

ظهرت حفيدته جميلة وتُجسد دورها الفنانة بسنت أحمد أبو باشا، خلال محادثة إلكترونية مع صديقها محمود ويقوم بدوره الفنان يوسف عثمان، والذي نجح في إقناعها بإرسال صورها عارية.

ومن ناحية أخرى، ظهر حفيده عمر ويجسد دوره الفنان خالد الشباط، وهو يتعاطى مخدر الحشيش، ويبدأ في رحلة العمل غير القانونية عبر الـ"ديب ويب".

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مسلسلات رمضان 2024.. بدء الحلقة 3 من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC

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مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3.. هل يتم تجديد حبس بهجت الأنصاري ونعناعة؟

عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو من المسلسلات فئة الـ  15 حلقة، والعرض الأول للمسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8:15.

مسلسلات رمضان 2024

 قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثالثة

وأعلنت قناة DMC عن عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة 6 وربع بعد آذان المغرب.

يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة

 

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

 

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود).

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